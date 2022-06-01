غرق طفل فى الدقهلية والإنقاذ النهرى تبحث عن الجثة.. صور وفيديو

فريق المحافظات

تجمع عدد كبير من أهالي قرية ميت ضافر التابعة لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، وذلك في تواجد الشرطة وقوات الإنقاذ النهرى، للبحث عن جثة طفل غرق بمياه البحر الصغير الرابط بين مدينتي المنصورة والمنزلة.





تلقى مركز شرطة دكرنس بلاغا من أهالي قرية ميت ضافر التابعة لمركز ومدينة دكرنس بسقوط طفل بمياه البحر الصغير الرابط بين مدينتي المنصورة والمنزلة، حيث نزل الطفل إلى المياه بغرض الاستحمام واختفى عن الأنظار منذ ساعة.

على الفور وصلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس برئاسة الرائد محمود القصبي رئيس مباحث المركز ومعاونيه، وفور وصولهم لمكان البلاغ قاموا باستدعاء قوات الإنقاذ النهري وعربة إسعاف مجهزة تحسبا للعثور على الطفل، وما زالت عملية البحث مستمرة.





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