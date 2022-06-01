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غرق شاب فى ترعة الملاحة بطنطا والإنقاذ النهرى يبحث عن الجثة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:14 م
غرق شاب فى ترعة الملاحة بطنطا والإنقاذ النهرى يبحث عن الجثة جثة - صورة أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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شهدت ترعة الملاحة بطنطا بمحافظة الغربية غرق شاب في المياه، وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ للبحث عن الجثمان.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب في ترعة الملاحة المارة أمام منطقة العجيزي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، ويبحث رجال الإنقاذ عن الجثة لانتشالها وتحديد هويتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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