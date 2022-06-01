عوامل تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب منها الكوليسترول والضغط

كتبت - ميرفت رشاد

تعد أمراض القلب السبب الرئيسى للوفاة، ويمكن للجميع الوقاية من أمراض القلب فى أى مكان فى العالم، لا سيما من خلال تناول الأطعمة منخفضة الملح والكوليسترول، وممارسة الرياضة بانتظام، وعدم التدخين، حتى إذا كان لدى الشخص تاريخ عائلى من أمراض القلب، فلا يزال بإمكاننا الوقاية من أمراض القلب وعلاجها بفضل التقدم المذهل في الطب، وفى التقرير التالى نوضح عوامل تزيد من فرصة الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ارتفاع مستوى الكوليسترول

المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار LDL هو المسئول عن التراكم فى الشرايين والتسبب فى انسداد أو أزمات قلبية، قد يكون مرتبطًا جزئيًا بالوراثة، فبالنسبة للكثيرين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بما نأكله، اعتمادًا على مدى ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، غالبًا ما يكون الخط الأول من العلاج هو خفض الكوليسترول مع التغييرات الغذائية، يمكن للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة (الموجودة في الزبدة والجبن واللحوم الحمراء) والمزيد من الأطعمة الغنية بالألياف (الموجودة في الخضار والفواكه والفاصوليا والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور) أن تقلل من نسبة الكوليسترول لديك بشكل كبير.

الالتهاب

الالتهاب هو أحد العوامل الرئيسية المسببة لأمراض القلب، في حين أن تراكم الكوليسترول ضروري لتكوين لوحة في الشريان، فإن استجابة الجسم المناعية لتكوين الكوليسترول هذا هو أيضًا المحدد الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، يمكن أن تكون الارتفاعات المزمنة للالتهاب بسبب أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة، لكنه يظهر أيضًا في الأشخاص الذين يتجاوز وزنهم المثالي والعديد من الحالات الأخرى، ووجدت الدراسات وجود صلة بين الطعام الذي نتناوله والالتهابات مع الأطعمة مثل الخضار الورقية الخضراء والخضروات الصفراء والمكسرات من بين أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات - واللحوم المصنعة والكربوهيدرات المكررة والمشروبات السكرية من العوامل المسببة للالتهابات ".

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو قوة الدم عبر الشرايين. وهو شائع جدًا ، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق التسبب فى إجهاد الشرايين، معظم الناس لا يدركون أنهم مصابون به لأنه لا يسبب أى أعراض فى العادة، يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية الكافية وتقليل الملح وتناول الكثير من الأطعمة الكاملة غير المصنعة فى خفض ضغط الدم.

التدخين

الإقلاع عن التدخين يمكن أن يطيل العمر بمقدار 10 سنوات، ويؤدى إلى تحسن التنفس وانخفاض ​​خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

الإجهاد وقلة النوم

لقد وجد أن مشاكل النوم والتوتر تؤثر على صحتنا العامة ووظيفة أعضائنا الحيوية مثل الدماغ والقلب، يؤدي الإجهاد المرتفع وقلة النوم إلى زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين ومعدل ضربات القلب، تغيرات واضطرابات في ضغط الدم على مدار فترة من الزمن ، تؤدي هذه التشوهات إلى مرض الشريان التاجي أو النوبات القلبية عن طريق تعزيز تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية ، ونقص إمدادات الدم إلى القلب والدماغ ، وجعل القلب يعمل تحت ضغط كبير.