سقوط تاجرى عملة بالسوق السوداء فى عابدين

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة قسم شرطة عابدين).. بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية")، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.