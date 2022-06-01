وقال زيلينسكي، حسبما أوردت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية المسلحة تتصدى لضغوط تمارسها القوات الروسية في ساحات الصدام الرئيسية.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن بلاده تحتاج إلى المزيد من الأسلحة؛ لكي تتمكن من إرسال جيشها لتحرير المناطق التي اجتاحتها القوات الروسية.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تخسر يوميا ما بين 60 و 100 قتيل و500 جريح جراء المعارك الدائرة بسبب الحرب الروسية.