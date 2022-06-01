أكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أن قواته أحرزت تقدما فى مدينة خيرسون وتتقدم في أجزاء من خاركييف شرقي العاصمة كييف.
وقال زيلينسكي، حسبما أوردت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية المسلحة تتصدى لضغوط تمارسها القوات الروسية في ساحات الصدام الرئيسية.
وأوضح الرئيس الأوكراني أن بلاده تحتاج إلى المزيد من الأسلحة؛ لكي تتمكن من إرسال جيشها لتحرير المناطق التي اجتاحتها القوات الروسية.
وفى وقت سابق، قال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تخسر يوميا ما بين 60 و 100 قتيل و500 جريح جراء المعارك الدائرة بسبب الحرب الروسية.
على الصعيد المقابل، أعلنت السلطات في دونيتسك مقتل امرأة وطفلة وإصابة ستة آخرين جراء قصف أوكراني بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على مدينة ماكيفكا.
وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في ظل تصاعد وتيرة استهداف المسلحين الأوكرانيين للأحياء السكنية والمنشآت المدنية في دونباس.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اتهمت في وقت سابق التشكيلات المسلحة الأوكرانية بانتهاك مبادئ القانون الدولي عبر نشر الأسلحة الثقيلة في المرافق الطبية والمناطق السكنية واتخاذ المدنيين كدروع بشرية.