اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الأوكرانى: قواتنا تخسر يوميا نحو 100 قتيل و500 جريح

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:23 ص
الرئيس الأوكرانى: قواتنا تخسر يوميا نحو 100 قتيل و500 جريح الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى
أ.ش.أ

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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تخسر يوميا ما بين 60 و 100 قتيل و500 جريح جراء المعارك الدائرة بسبب الحرب الروسية.
 

وقال زيلينسكي، وفقا لقناة روسيا اليوم، "أصعب موقف هو في شرق أوكرانيا.. الوضع صعب للغاية، حيث نخسر من 60 إلى 100 جندي يوميا يقتلون في المعارك ونحو 500 جريح".


على الصعيد المقابل، أعلنت السلطات في دونيتسك مقتل امرأة وطفلة وإصابة ستة آخرين جراء قصف أوكراني بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على مدينة ماكيفكا.


وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في ظل تصاعد وتيرة استهداف المسلحين الأوكرانيين للأحياء السكنية والمنشآت المدنية في دونباس.


وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اتهمت في وقت سابق التشكيلات المسلحة الأوكرانية بانتهاك مبادئ القانون الدولي عبر نشر الأسلحة الثقيلة في المرافق الطبية والمناطق السكنية واتخاذ المدنيين كدروع بشرية.

 


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