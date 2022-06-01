رئيس دونيتسك الشعبية ينفى إصابته فى الحرب الأوكرانية: نحن بخير

كتب أحمد عرفة

نفى رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، الأنباء عن إصابته في الحرب الأوكرانية بحسب ما روجته وسائل إعلام أوكرانية، لافتا إلى أنه بصحة جيدة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية : كل شيء على ما يرام، حيث كنت مع حاكم سان بطرسبرغ في ماريوبول اليوم، كان هناك توقيع اتفاقية توأمة بين ماريوبول وسان بطرسبرغ، مع ألكسندر ديميترييفيتش بيجلوف، ونحن بخير.

وفى وقت سابق توقع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، أن منطقة "خيرسون" وإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" يمكنها الانضمام إلى روسيا بالفعل في يوليو المقبل.

وقال سلوتسكي - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "لا أستبعد أن يحدث هذا في وقت مبكر من شهر يوليو القادم، ولكنني أفترض أن الأراضي المحررة ستجري استفتاء إلى حد ما في الوقت نفسه".

وفيما يتعلق بوجود موارد كافية لدى بلاده لضم هذه المناطق، رد سلوتسكي بشكل إيجابي.