ثقافة شمال سيناء تواصل فعاليات ورش تعليم الفنون التشكيلية للأطفال الموهوبين

شمال سيناء ـ محمد حسين

استكمل فرع ثقافة شمال سيناء فعاليات ورش تعليم الفنون التشكيلية للأطفال الموهوبين والشباب بطريقة أكاديمية.



وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أن عدد المستفيدين 16 طفلا وتتم الفعاليات تحت إشراف إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش فى إطار خطة وزارة الثقافـة برئاسة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجلات الثقافية والفنية، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.



كما عقد بقصر ثقافة العريش أمسية شعرية للشاعر محمد ناجى عن الأم، وتم تنفيذ الأنشطة الصيفية لرواد القصر وتضمنت رسم ومواهب وقراءة، ومحاضرة بعنوان كيف تمكن المرأة سياسيا قدمتها الإذاعية هدى فاروق، وتحدثت فيها عن دور المرأة عبر العصور المختلفة ووصولها لأعلى المناصب على مستوى العالم.



وشهدت المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة شمال سيناء، تواصل الفعاليات المنوعة لتقديم خدمات ثقافية للأطفال بتنفيذ ورشة فنية بمكتبه الكرامة الثقافية، وحلقة بحث عن العمل والأعمال فى الإسلام من مكتبه الطفل والشباب بثقافة نجيله، وأمسية شعرية للشاعر محمود الدويغري بمكتبة النجاح.



وتنظم بقصر ثقافة العريش فعاليات أنشطة شهر مايو مع رواد مكتبة الطفل ونشاط موهبة فى الغناء للأطفال، ومسرح العرائس أداء الأطفال، ونشاط احكى لى حكاية مع اسيل من رواد قصر ثقافة العريش، واستكمال ورش تعليم مبادئ الفن التشكيلي للأطفال الموهوبين والشباب بمرسم فرع ثقافة شمال سيناء .