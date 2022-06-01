تجديد حبس المتهم بقتل شاب وعمه لمنعه من دخول كافيه فى الشرقية 15 يوما

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الزقازيق فى الشرقية، تجديد حبس عامل لقيامه بقتل شاب وإصابة عمه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى القنايات المركزى بوصول "حمدى ع ح" 22 عاما جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، وعمه "عمر ح" 32 عاما مقيمين النكارية، مصابا بجرح نافذ أسفل الصدر، وتم التحفظ على جثة الأول بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تقديم العلاج اللازم والإسعافات الأولية للمصاب.

وتبين من التحريات الأولية حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات بينهما ومنع المجنى عليهما المتهم من دخول الكافية الخاص بهما، لسوء سلوكه فقام بالتعدى عليهما بسلاح أبيض وتم التحفظ علي المتهم حيث أفاد شهود عيان أنه سلم نفسه للأجهزة الأمنية وجارى استجوابه فى الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.