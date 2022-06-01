بلينكن: لم نر من جانب الصين أي دعم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تر من جانب الصين أي دعم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أو أي مساعدة في الالتفاف على العقوبات الغربية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، أنه حتى الآن لم نر من جانب الصين أي دعم منظمة للجهود الروسية للالتفاف على العقوبات، ولا أي دعم عسكري ملموس.

أعرب وزير الخارجية الأمريكى، عن قلقه إزاء إمكانية تقديم بكين مثل هذا الدعم لموسكو، متابعا: نرى بالطبع، أن الشراكة بينهما مستمرة، ويظهر ذلك بشكل خاص في استمرار الصين تقديم دعمها السياسي والدبلوماسي للأنشطة الروسية.