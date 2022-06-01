بلينكن: قمة الناتو المقبلة ستتبنى مفهوما استراتيجيا جديدا

أ ش أ

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الأربعاء أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيتبنى مفهوما استراتيجيا جديدا خلال قمته المقبلة المقررة في العاصمة الإسبانية مدريد خلال أسابيع قليلة.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع السكرتير العام للحلف ينس ستولتنبرج ونقله تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي- أن المفهوم الاستراتيجي الجديد يهدف إلى تعزيز إمكانية مواجهة تحديات اليوم والتحديات المستقبلية، ويشمل ذلك المشهد الأمني الحالي الجديد بالنظر للحرب في أوكرانيا وأنشطة الجماعات المسلحة والأمن السيبراني والصداقة بين روسيا والصين وجهودهما لإضعاف النظام الدولي الذي يعد أساس الأمن والسلم حول العالم بالإضافة إلى التداعيات الأمنية لتغير المناخ".

كما أضاف بلينكن أنه سيجري العمل على تقوية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والشركاء بمنطقة المحيط الهندي والهادي ودعم ميزانية حلف الناتو.

ولفت إلى قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بإرسال المزيد من الدعم إلى أوكرانيا يهدف لدعمها في قتالها ضد روسيا ووضعها في أقوى موقف ممكن على أي طاولة مفاوضات تقام، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وجميع أعضاء الناتو ملتزمين وموحدين لضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن سيادتها واستقلالها.

وأعرب وزير الخارجية عن دعم بلاده لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو وأنهما تعدان مؤهلتان للانضمام في أقرب وقت ممكن وأنهما ستقويان الحلف الذي يعد أقوى تحالف دفاعي في التاريخ.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستستمر في شراكتها القريبة مع البلدين حتى اكتمال انضمامهما وستظل متيقظة ضد أي مخاطر على الأمن المشترك وتعمل على ردع ومواجهة أي عدوان أو تهديد بالعدوان.

وبشأن أزمة الغذاء بسبب محاصرة 20 مليون طن من صادرات القمح الأوكراني بالموانىء، قال بلينكن إنه يجري دراسة كل طريق ممكن لإخراج القمح والحبوب من أوكرانيا إلى أسواق العالم