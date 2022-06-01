بعض أدوية المنوم قد تسبب الاكتئاب.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

الاكتئاب من الأمراض النفسية التي تصيب كثيرا من الناس حول العالم، وهو اضطراب مزاجي خطير يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك ونوعية حياتك، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الإصابة بالاكتئاب، بحسب موقع " psycom".

وبحسب الإصدار الخامس من الدليل التشخيصي والإحصائي لاضطرابات الصحة العقلية الأمريكى (DSM-5)، فإن الاكتئاب هو "فترة أسبوعين على الأقل عندما يعاني الشخص من مزاج مكتئب أو فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة اليومية، وكان لديهم غالبية الأعراض المحددة، مثل مشاكل النوم، أو الأكل، أو الطاقة ، أو التركيز ، أو قلة الثقة بالنفس."

أسباب الاكتئاب



لا يوجد سبب واحد لظهور الاكتئاب لأن مجموعة من العوامل الجينية والبيولوجية والبيئية والنفسية تلعب جميعها دورًا. وتشمل هذه:

-التركيب الفيزيائي أو الكيمياء للدماغ في بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب، تشير فحوصات الدماغ إلى وجود حصين أصغر يلعب دورًا في الذاكرة طويلة المدى وتظهر الأبحاث أن التعرض المستمر للإجهاد يمكن أن يضعف نمو الخلايا العصبية في هذا الجزء من الدماغ.

-مستويات السيروتونين غير متوازنة إليك شيء آخر يحدث في الدماغ قد يكون مرتبطًا ، تعمل مستقبلات السيروتونين بشكل مختلف عن شخص غير مصاب بالاكتئاب هذا هو السبب في أن بعض الأدوية العلاجية تعمل مع السيروتونين.

-تاريخ من الاكتئاب في الأسرة. الشخص الذي لديه أحد الوالدين أو شقيق مصاب بالاضطراب الاكتئابي الرئيسي لديه خطر أكبر مرتين أو ثلاث مرات للإصابة بالاكتئاب من الشخص العادي (أو فرصة 20-30٪ مقابل 10٪).

-الكود الجيني مختلف عندما تولد، تحصل على جين قصير أو طويل من كل والد. هذه تسمى الأليلات. اتضح أن امتلاك واحد أو أكثر من الأشياء القصيرة يرتبط بميل أكثر نحو الاكتئاب عندما يحدث شيء سييء.

-تاريخ من اضطرابات أخرى أو حالات الصحة العقلية المتزامنة. عادة ما يرتبط الإجهاد اللاحق للصدمة ، واضطرابات تعاطي المخدرات ، وصعوبات التعلم بالاكتئاب القلق أمر كبير: ما يصل إلى 50٪ من الأشخاص المصابين بالاكتئاب يعانون أيضًا من اضطراب القلق.

-أحداث الحياة المجهدة أو الكبرى سوء المعاملة، والمشكلات المالية ، وموت أحد الأحباء ، وفقدان الوظيفة - كل هذه المواقف يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب ولكن حتى الأحداث الإيجابية مثل الزواج أو التخرج أو التقاعد يمكن أن تجعلك تشعر بالاكتئاب أيضًا، حيث إن هذه الأحداث تغير من روتينك، ولكنها قد تثير أيضًا مشاعر بأنه مهما كان النجاح أو المناسبة السعيدة، فهذا غير مستحق.

التغيرات الهرمونية، يمكن أن تسبب دورات الحيض والحمل والولادة نوبات من الاكتئاب.

تظهر بعض الحالات الجسدية، مثل الألم المزمن أو الصداع ، ارتباطًا أو قد تحفز الاكتئاب.

بعض الأدوية ، مثل الأدوية المنومة وأدوية ضغط الدم ، قد تسبب أيضًا أعراض الاكتئاب.