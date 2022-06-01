براءة اختراع من اليابان لجامعة قناة السويس لمفاعل بيئى يحول النفايات لطاقة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس التهنئة إلى الدكتور تامر إسماعيل، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بمناسبة حصوله على براءة الاختراع من دولة اليابان عن اختراع "المفاعل الأيوني البيئي (EIR) لتحويل النفايات إلى طاقة"، مشيداً بفكرة الاختراع وأهميتها في الحفاظ على البيئة، ومثمناً دور علماء جامعة قناة السويس في إثراء البحث العلمي، وتقديم مشروعات واختراعات تخدم مصر والعالم أجمع، وتسهم في حل مشكلاته وقضاياه، وترفع تصنيف واسم الجامعة في المحافل الدولية.



وأوضح الدكتور تامر إسماعيل، أن المفاعل الأيوني هو مفاعل كيميائي تحدث بداخله عملية كيميائية هي الاحتراق، والتحويل من المخلفات الصلبة للحالة الغازية، باستخدام أيونات سالبة، يتم تعظيم نواتج الاحتراق، وتحويل المخلفات إلى وقود، فالمفاعل الأيوني بذلك ينتج وقودا عالي الجودة ويحافظ على البيئة في نفس الوقت، حتى أن الرماد المتخلف عن عملية الاحتراق يحتوي على نسبة عالية من السيراميك.

وأضاف الدكتور تامر إسماعيل، أنه تم تصميم المفاعل حاليا في محافظة الإسماعيلية بشكل مصغر، للاستفادة من المخلفات في تصنيع الوقود، ويكون نموذجا لأبنائنا الطلاب وشباب الباحثين لمتابعة التطورات التكنولوجية العالمية في هذا المجال.



براءة اختراع لجامعة قناة السويس لمفاعل بيئي لتحويل النفايات إلى طاقة



براءة اختراع لجامعة قناة السويس لمفاعل بيئي لتحويل النفايات إلى طاقة



براءة اختراع لجامعة قناة السويس لمفاعل بيئي لتحويل النفايات إلى طاقة



براءة اختراع لجامعة قناة السويس لمفاعل بيئي لتحويل النفايات إلى طاقة



براءة إختراع لجامعة قناة السويس لمفاعل بيئي لتحويل النفايات إلى طاقة