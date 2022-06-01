بايدن: مستمرون فى تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الفعالة لصد الهجمات الروسية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الاستمرار فى تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة التى تستخدمها بشكل فعال لصد الهجمات الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن مسؤول روسى، اليوم الأربعاء، أن أعداد اللاجئين القادمين من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس إلى روسيا اقترب من 1.6 مليون شخص.

وقال مصدر فى إنفاذ القانون "رفض الكشف عن هويته" لوكالة أنباء (تاس)،"وفقا لآخر التقارير، اقترب عدد اللاجئين من 1.6 مليون شخص من بينهم 260 ألف طفل" ، مضيفا أن معظم الأشخاص وصلوا من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.

وأضاف أن أكثر من 33 ألف شخص من بينهم 11 ألف طفلا يقيمون في 66 مركز إقامة مؤقت في روسيا، لافتا إلى أنه تم منح نحو 2.736 مليار روبل أي ما يعادل 43.455 مليون دولار أمريكي لأولئك اللاجئين الذين تقدموا بطلبات لمرة واحدة عند وصولهم إلى روسيا.