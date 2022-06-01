النمسا توافق على دفع ثمن الغاز الروسى بـ الروبل

كتب محمد جمال

قالت شركة النفط والغاز النمساوية العملاقة “أو.إم.فى”، اليوم الأربعاء، إن مدفوعاتها مقابل الغاز الروسى بموجب آلية تسوية الروبل الجديدة كانت ناجحة، وقال احد ممثلى شركة “أو.إم.فى”: “لقد دفعنا فى مايو وفقًا لطريقة الدفع الجديدة، لم تكن هناك مشاكل على الإطلاق”، بحسب "روسيا اليوم".

وفى مارس، حددت موسكو شروط سداد جديدة لإمدادات الغاز للدول “غير الصديقة” التى فرضت مجموعة واسعة من العقوبات على روسيا.

وتتطلب الشروط من المشترين فتح حسابين في بنك جازبروم، أحدهما بالروبل والآخر بالعملة الأجنبية، حيث يمكن للمشتري إيداع العملة التي يختارها في حسابه بالعملة الأجنبية ويقوم البنك الروسي تلقائيًا بتحويل العملة إلى روبل، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى حساب الروبل للدفع إلى شركة جازبروم.

ورفضت دول الاتحاد الأوروبى بما فى ذلك هولندا وبولندا وفنلندا، وكذلك بعض الشركات فى الدنمارك وألمانيا، الامتثال وقطعت إمداداتها من الغاز.

ووافق آخرون ، مثل MVM في المجر، و RWE في ألمانيا، و Uniper على الدفع بموجب المخطط الجديد، وقالت “أو.إم.في” النمساوية، في وقت سابق، إن “عملية الدفع لا تنتهك العقوبات”.

وفى أبريل قال الرئيس التنفيذى للشركة إن الاتحاد الأوروبى غير قادر على استبدال تدفقات الغاز الروسي على المدى القصير.

وفي الشهر الماضي، حذر اتحاد الصناعات النمساوية من أنه إذا توقف تدفق الغاز الروسي، فإن حوالي 300 ألف وظيفة في النمسا ستكون تحت التهديد.