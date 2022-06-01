الموقع الرسمى لـCop27: أفريقيا مصممة على إظهار ريادتها فى العمل المناخى

كتبت منال العيسوى

نشر الموقع الرسمى الإلكترونى لاتفاقية الأطراف الـ27 للأمم المتحدة لتغير المناخ، الخاص بمصر كبلد مضيفة للمؤتمر، عددا من الرسائل باللغة الإنجليزية تحت عنوان "تراث Cop27 .. أفريقيا مصممة على إظهار ريادتها فى العمل المناخى".

‏

وأوضح الموقع الرسمى لقمة المناخ أن أفريقيا مصممة على إظهار ريادتها فى العمل المناخى، من خلال عرض مساهماتها فى الحركة العالمية للتصدى لتغير المناخ، ودورها فى تسهيل وتعبئة العمل على نطاق واسع، ورؤيتها لمستقبل عادل ومستدام لشعبها ولسكان العالم الأوسع.

وأعرب الموقع عن الأمل فى أن يكون COP27 نقطة تحول حيث اجتمع العالم وأظهر الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة التحدى المناخى، من خلال العمل المنسق والتعاونى والمؤثر، حيث تمت ترجمة الاتفاقيات والتعهدات إلى مشاريع وبرامج، وأظهر العالم أننا جادون فى العمل سويًا والارتقاء إلى مستوى المناسبة، كما تم ضبط تغير المناخ ليكون معادلة محصلتها صفر ولم يعد هناك "نحن وهم"، ولكن مجتمع دولى واحد يعمل من أجل الصالح العام لكوكبنا المشترك والإنسانية.