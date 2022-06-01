الكرملين: الولايات المتحدة تسكب الزيت على النار بتزويدها أوكرانيا بالأسلحة

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء؛ تعليقا على خطط واشنطن لتزويد أوكرانيا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة - "من الواضح أن الولايات المتحدة عمليا ملتزمة بخطة قتال روسيا حتى آخر أوكراني".

وردا على سؤال بشأن المساعي لترتيب اجتماع بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، الذي اقترحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا؛ قال بيسكوف: "لا يوجد تفاهم واضح حتى الآن بشأن هذا الاجتماع"، وأن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الثامن من يونيو الجاري إلى أنقرة تصب في نفس السياق، حيث ترتبط كل الأحداث هنا ببعضها البعض على نحو غير مباشر".



وتابع: إن الكرملين لم يستبعد أبدا إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي، إلا أنه يجب الإعداد لذلك"، مؤكدا أنه أنه إذا التقى بوتين والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، فسوف يكون ذلك فقط لوضع اللمسات الأخيرة على وثيقة معينة.. موضحا أن "العمل على هذه الوثيقة توقف منذ وقت طويل ولم يستأنف منذ ذلك الحين".



على صعيد متصل، قال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، إن واشنطن تنتهج سياسة "دفع روسيا خارج" المشهد الجيوسياسي.



وأضاف ريابكوف في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، "منذ فترة طويلة، شهدنا كيف انتهجت واشنطن عن عمد سياسة إقصاء روسيا من الناحية الجيوسياسية بشكل عام".. ووصف تصرفات "نظام كييف" بأنها "حرب بالوكالة تشن لمصالح الولايات المتحدة".



وكانت الإدارة الأمريكية قد ذكرت في إفادة صحفية في وقت سابق اليوم، أن واشنطن "لا تسعى إلى حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا"، لكنها ستواصل تقديم المساعدة العسكرية للأوكرانيين للمساعدة في حماية بلادهم.