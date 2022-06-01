السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل ابن زوجته فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، السائق المتهم بطعن نجل زوجته إثر حدوث مشادة بين المتهم ووالدة المجني، وذلك بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين،وليد المهدي وأمير زكي وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 18725 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة الزقازيق الجامعى بوصول "مصطفى ط" 17 عاما مقيم كفر الزقازيق البحرى جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتوصلت تحريات ضباط قسم ثانى الزقازيق إلى قيام "محمود ر" 40 عاما، سائق توك توك، بارتكاب الواقعة، بسبب حدوث مشادة كلامية بين وبين زوجته والدة المجنى عليه، المتزوج منها عرفيا، وتطورت المشادة إلى مشاجرة فتدخل المجنى عليه للدفاع عن والدته فتعدى عليه المتهم بسلاح أبيض وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته ولاذ بالفرار.

تمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط المتهم، وبسؤاله أنكر ما نسب إليه من اتهامات وتم إحالته إلى النيابة العامة التى قررت برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها و نوع الأداة المستخدمة فى الجريمة، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.