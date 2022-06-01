المؤبد للمتهمين بقتل طالب ثانوى أثناء حضور درس خصوصى بالشرقية

تعود أحداث القضية رقم 34650 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة فاقوس، والمقيدة برقم 1777 لسنة 2021 کلي شمال الزقازيق، ليوم 16 ديسمبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول المدعو "عمار م ز"، 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي العام، مُقيم بناحية عزبة الحمايدة التابعة لقرية كفر السواقي بنطاق مركز شرطة أبو كبير، جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 34650 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2021.

وتبين أنه أثناء وجود الطالب مع مجموعة من زملائه داخل سنتر دروس خصوصية لمادة اللغة الإنجليزية، بقرية كفر العلماء التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، حدث شجار بينهما انتهى بتعرض المجني عليه لضربات على رأسه أودت بحياته.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: خالد ص س أ، 18 عامًا، طالب، مقيم في كفر السواقي بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وعلاء م ح أ، وأنهما قد قتلا المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

جرى ضبط المتهم الأول، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.