الرى تبحث مع اليونسكو المشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه

كتبت أسماء نصار

اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية و الرى ممثلي المكتب الإقليمي لليونسكو (UNESCO) للتباحث حول التوسع في أنشطة المنظمة خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه المقرر عقده خلال الفترة "16 - 19" أكتوبر 2022.

قال رئيس قطاع التخطيط أن اليونسكو ساهم خلال السنوات السابقة في العديد من الفعاليات الإقليمية التي تتخذ من أسبوع القاهرة موعد سنوي لانعقادها، مشيرة إلى أنه تم مناقشة جهود اليونسكو في دعم الجانب الفني المصري في تنظيم عدد من الفعاليات بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" المقرر عقده في شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022.

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري حريصة على عقد هذا الحدث الهام بشكل سنوى منذ عام 2018 وحتى الآن ، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية بإعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

ويمثل أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار، وتزايد اهتمام المعنيين بالمياه حول العالم للمشاركة فى فعاليات الإسبوع ، حيث تزايدت أعداد المشاركات الفعلية بإسبوع القاهرة للمياه من (750) مشاركه خلال إسبوع القاهرة الأول للمياه فى عام 2018 لتصل إلى (9500) مشاركة خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه عام 2021 ، بإجمالى 18450 مشاركه خلال الأسابيع الأربعة ، كما تزايدت أعداد خبراء المياه المشاركين في أسابيع القاهرة من (40) خبير في عام 2018 إلى (300) خبير في عام 2021.

وتزايدت أعداد المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أسابيع القاهرة للمياه من (30) منظمة في عام 2018 إلى (75) منظمه عام 2021 مثل جامعة الدول العربية ، والمجلس العالمي للمياه ، والاتحاد الاوروبي ، والبنك الدولي ، والفاو ، وبنك التنمية الالماني ، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ، ومعهد ستكهولم الدولي للمياه ، ولجنه الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ، ومعهد الإدارة المتكاملة للمياه، وغيرها.

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