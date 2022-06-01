الدوما: نرجح انضمام دونيتسك ولوجانسك وخيرسون إلى روسيا في يوليو

كتب أحمد عرفة

رجح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومنطقة خيرسون إلى روسيا في وقت واحد، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، إنه يمكن إجراء استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية ومنطقة خيرسون في وقت واحد.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما: لا أستبعد أن يحدث هذا في وقت مبكر من يوليو، ولن أتكهن أين سيحدث، لكنني أفترض أن المناطق المحررة ستجري استفتاء في وقت واحد بشكل أو بآخر، سيكون هذا أمرا منطقيا، موضحا أن كل ذلك يمكن أن يحدث في يوليو، ووفقا له، تمتلك روسيا موارد كافية لضمان إدراج كيانات جديدة في تكوينها.