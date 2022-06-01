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الخارجية الروسية: بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج تتعرض لحملة اعتداءات مخططة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:38 م
الخارجية الروسية: بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج تتعرض لحملة اعتداءات مخططة لافروف
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بعثاتها الدبلوماسية في الخارج تتعرض لحملة اعتداءات مخطط لها، مشيرة إلى أن هذا يحدث فقط في الدول التي تخوض حرب العقوبات ضد روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هناك موجة من الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الروسية حول العالم، ومن اللافت أن تلك الأعمال وقعت فقط في الدول التي تخوض حرب العقوبات ضد بلادنا، موضحة أن طابعها الجماعي والمنظم يسمح بالاستنتاج بأن تلك الاعتداءات تعتبر حملة مخطط لها.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى تعرض بعض الدبلوماسيين الروس للاعتداءات في أوروبا، وخاصة في فيلنيوس في مارس الماضي، وفي بولندا بعد شهرين من ذلك، موضحة أن الدبلوماسيين يتعرضون كذلك للتهديدات الكثيرة والضغط النفسي غير المسبوق، وذلك دون أي اهتمام من قبل القيادة الرسمية للدول الغربية التي أخذت على عاتقها تعهدات دولية بحماية البعثات الدبلوماسية والقنصليات وكوادرها على أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية تردي الأوضاع في مجال ضمان حقوق المواطنين الروس في الخارج في الفترة الأخيرة، حيث ظهر تمييز شامل ومثير للصدمة من خلال وحشيته ضد الروس، بمن فيهم الدبلوماسيين، على خلفية العملية العسكرية الخاصة لإخلاء أوكرانيا من النازية ونزع سلاحها، التي تخوضها روسيا.

 


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