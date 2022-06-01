الجارديان: بروتوكول أيرلندا الشمالية يهدد العلاقات التجارية بين لندن وواشنطن

كتبت رباب فتحى

قال المبعوث البريطانى الخاص لبروتوكول أيرلندا الشمالية، إنه أخبر المسئولين الأمريكيين أنه أصبح يمثل تهديدًا لاتفاقية الجمعة العظيمة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

واتفاق الجمعة العظيمة أو اتفاق بلفاست هو اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا وأحزاب أيرلندا الشمالية. يهدف اتفاق الجمعة العظيمة إلى وضع حد للنزاع بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية في صورة نهائية، وتحقيق التعايش السلمي بين طوائف أيرلندا الشمالية، وبينها وبين جمهورية أيرلندا.

وتجاهل كونور بيرنز ، وزير أيرلندا الشمالية المكلف بإثارة قضية المملكة المتحدة في واشنطن، تهديدًا في وقت سابق من هذا الشهر من قبل رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسى، بعرقلة اتفاق تجارة حرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إذا اتخذت المملكة المتحدة إجراءً من جانب واحد لتجاوز البروتوكول.

وأنشأ البروتوكول الذي تم التفاوض بشأنه بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عمليات فحص جمركية بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وقالت بيلوسي إن خطط المملكة المتحدة لإدخال تشريعات من شأنها أن تخلق استثناءات من البروتوكول، دون الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبى، "مقلقة للغاية".

وحذرت قائلة: "إذا اختارت المملكة المتحدة تقويض اتفاقيات الجمعة العظيمة ، فلن يتمكن الكونجرس من دعم اتفاقية التجارة الحرة الثنائية".

وفي زيارة لواشنطن الأسبوع الماضي ، قال بيرنز إن هناك "انفصال" بين مثل هذه التهديدات وخطورة القضايا المطروحة على بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وقال بيرنز: "هذا مهم جدًا بالنسبة لنا - تسوية الوضع في أيرلندا الشمالية ، والقيام بالشيء الصحيح بالنسبة للمملكة المتحدة والشعب في أيرلندا الشمالية - بحيث يتشابك مع أي سياسة خارجية أو طموح تجارى".

وزار بيرنز المسئولين الإداريين وأعضاء الكونجرس ومعهم كمية كبيرة من الوثائق التي يقول إنه يتعين على الشركات البريطانية أن تملأها من أجل نقل البضائع من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية. لقد أدى وقت وتكلفة هذه البيروقراطية إلى منع منتجي الأطعمة مثل أنواع معينة من الكعك والجبن من البيع في أيرلندا الشمالية.

وقال: "هذه منتجات استمتع بها الناس في أيرلندا الشمالية على مدى عقود واختفت من الرفوف". وهذا غذي الإحساس داخل أجزاء من المجتمع النقابي بأن البروتوكول يميزهم بطريقة ما عن بقية المملكة المتحدة"، موضحًا: "هويتهم ، وانتمائهم ، مقوَّض ، وهذا مصدر قلق مشروع داخل النقابات".