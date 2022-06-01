الأردن وهولندا يبحثان آفاق التعاون الثنائي والتنسيق المشترك

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بحث وزير العمل الأردني نايف استيتية مع سفير الشباب والتعليم والعمل في وزارة الخارجية الهولندية تيجمن روزيبوم، سبل التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في عدة ميادين، بفضل الدعم الذي تتلقاه هذه العلاقات من قيادتي البلدين.



واستعرض استيتية - خلال اللقاء وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية - مجالات التعاون المتاحة بين البلدين، خاصة أن الأردن يتميز بموارده البشرية التي يعمل على تدريبها وتأهيلها في مختلف المجالات ليفتح أمام مواطنيه آفاقا وفرص عمل جديدة.



وناقش الجانبان سبل تبادل الخبرات بين البلدين في تمكين الشباب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، خاصة بمجال التدريب المهني والتقني وتطوير مناهج التدريب، بحيث تكون مناهج غير تقليدية ومحفزة للشباب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم بالمتطلبات التي يحتاجها سوق العمل.



من جانبه.. أشاد سفير الشباب والتعليم والعمل الهولندي بمستوى العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدا استمرار شراكة بلاده مع الأردن في العديد من مجالات التعاون وضرورة تعزيزها لخدمة مصالح الشعبين الصديقين.



وأشار إلى أن بلاده على استعداد للتعاون مع الأردن في مجالات التعليم والعمل، لتمكين الشباب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.