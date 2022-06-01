اليوم السابع
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إدارة وسط التعليمية تكتسح قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بـ6 طلاب

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:44 م
إدارة وسط التعليمية تكتسح قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بـ6 طلاب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الإعدادية
الإسكندرية - جاكلين منير

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اكتسحت إدارة وسط التعليمية بالإسكندرية، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بـ6 طلاب، وينشر اليوم السابع أسماء الأوائل على الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى :

إدارة وسط التعليمية فى المقدمة بـ6 طلاب، تليها إدارة العجمى التعليمية بـ5 طلاب، وإدارة العامرية التعليمية بـ3 طلاب، تليها إدارة شرق التعليمية طالبين، ثم إدارة غرب التعليمية طالب واحد، وأخيرا المنتزه التعليمية طالب واحد .
 

وأسماء الأوائل هم:

ملك عاطف عبد الحميد على، مدرسة الهانوفيل 2

مريم أيمن بكر محمد ابو القاسم، مدرسة الهانوفيل 2

أميرة محمد حسن السيد، مدرسة نبوية موسى الإعدادية بنات

نورهان أشرف سعيد، مدرسة ماريا اوزليا ترتيشى

مريم ياسر عبد الرزاق، مدرسة الفوزية الإعدادية بنات

أشرقت جمعة عبد الغنى، مدرسة العزة الإعدادية المشتركة

نغم مصطفى هاشم، مدرسة النخبة

حبيبة محمد عبده، مدرسة السيرة الحسنة الإعدادية بنات

شهد رؤوف حمدى، نبوية موسى الإعدادية بنات

جنى السيد على، الشهيد رقيب على جلال شبانة

سما شريف أحمد، مدرسة معالى السلام لغات

يوسف محمود أحمد، مدرسة أمير البحر الرسمية لغات

هاجر محمد السيد، مدرسة محمد مرعى الإعدادية بنات

ساره عادل عبد الرؤوف، مدرسة نبوية موسى الإعدادية

عبدالله هانى، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات

ملك محمد عوض، مدرسة احمد فتحى سرور

سيف الدين حسن، مدرسة النصر الإعدادية لغات

واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022. حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106761 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 103774 طالبا، وبلغت نسبة النجاح  76,8% بإجمالي عدد 79654 طالبا وطالبة.

جاء ذلك بحضور الأستاذة نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم  في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.


نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

نتيجة الإعدادية بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الفيوم

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2021

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ 2022

الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى

مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني

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