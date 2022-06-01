إدارة وسط التعليمية تكتسح قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بـ6 طلاب

الإسكندرية - جاكلين منير

اكتسحت إدارة وسط التعليمية بالإسكندرية، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بـ6 طلاب، وينشر اليوم السابع أسماء الأوائل على الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى :



إدارة وسط التعليمية فى المقدمة بـ6 طلاب، تليها إدارة العجمى التعليمية بـ5 طلاب، وإدارة العامرية التعليمية بـ3 طلاب، تليها إدارة شرق التعليمية طالبين، ثم إدارة غرب التعليمية طالب واحد، وأخيرا المنتزه التعليمية طالب واحد .



وأسماء الأوائل هم:

ملك عاطف عبد الحميد على، مدرسة الهانوفيل 2

مريم أيمن بكر محمد ابو القاسم، مدرسة الهانوفيل 2

أميرة محمد حسن السيد، مدرسة نبوية موسى الإعدادية بنات

نورهان أشرف سعيد، مدرسة ماريا اوزليا ترتيشى

مريم ياسر عبد الرزاق، مدرسة الفوزية الإعدادية بنات

أشرقت جمعة عبد الغنى، مدرسة العزة الإعدادية المشتركة

نغم مصطفى هاشم، مدرسة النخبة

حبيبة محمد عبده، مدرسة السيرة الحسنة الإعدادية بنات

شهد رؤوف حمدى، نبوية موسى الإعدادية بنات

جنى السيد على، الشهيد رقيب على جلال شبانة

سما شريف أحمد، مدرسة معالى السلام لغات

يوسف محمود أحمد، مدرسة أمير البحر الرسمية لغات

هاجر محمد السيد، مدرسة محمد مرعى الإعدادية بنات

ساره عادل عبد الرؤوف، مدرسة نبوية موسى الإعدادية

عبدالله هانى، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات

ملك محمد عوض، مدرسة احمد فتحى سرور

سيف الدين حسن، مدرسة النصر الإعدادية لغات



واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022. حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106761 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 103774 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 76,8% بإجمالي عدد 79654 طالبا وطالبة.



جاء ذلك بحضور الأستاذة نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.



وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.