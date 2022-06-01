ألمانيا تخفف قواعد دخول بلادها للروس المعارضين

كتبت: هناء أبو العز

أعلن المتحدث باسم داخلية ألمانيا، أن برلين ستخفف قواعد الدخول لجميع الروس المعارضين لفلاديمير بوتين والتحرك العسكرى ضد أوكرانيا.

وقالت السلطات فى ألمانيا إن التغييرات الأخيرة يمكن أن تفيد الصحفيين والعلماء وكذلك النشطاء الاجتماعيين الذين يتعرضون لضغوط من الكرملين.

وصنفت الحكومة الروسية المدافعين عن حقوق الإنسان ، وكذلك موظفى المنظمات الدولية، على أنهم غير مرغوب فيهم، وفى هذا الصدد، قالت السلطات في ألمانيا إنه يمكن منحها الإقامة بموجب إجراءات التعجيل.

وقال المتحدث الرسمي إن أفراد الأسرة المباشرين سيستفيدون أيضًا من التغييرات الأخيرة، ومع ذلك ، قال إنه لا يستطيع تقديم أي إحصائيات حول عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الإجراءات الميسرة، لكنه أشار إلى أنه سيُطلب من المتقدمين تقديم حالات ذات مصداقية.

على غرار الدول الأوروبية الأخرى، رحبت ألمانيا أيضًا بعدد كبير من اللاجئين الأوكرانيين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت السلطات فى ألمانيا أنها ستسرع فى إجراءات الحصول على التأشيرة للمختصين الروس، على الرغم من أنه تم تحذيرها من إمكانية تجنيد مواطني روسيا الذين يعملون فى ألمانيا للتجسس الصناعى.

وفى الآونة الأخيرة، حذر المكتب الفيدرالى للحماية والدستور من أن مواطنى روسيا الذين كانوا على وشك الانتقال إلى ألمانيا ، وكذلك أولئك الذين يعملون في البلاد ، قد يتعرضون لضغط لجمع معلومات مفيدة لاقتصاد روسى معزول عن المعرفة.