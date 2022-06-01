أخبار مصر.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال

ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.

ووفقا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما نص مشروع القانون على أن " يُنشأ صندوق يسمى ( صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

ونصت التعديلات على استبدال تعريف الأصول المنصوص عليه فى المادة رقم (1)، بحيث تعرف الأصول بأنها الأوراق والأدوات المالية والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التى يُعهد إليه بإدارتها وفقاً لأحكام قانون الصندوق.

كما تم استبدال نص المادة 4 فقرة أولى من القانون، وأصبحت: "يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تساهم فيها التى يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى المادة (10) من النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو أى منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق".

ويُعد الصندوق الدراسة اللازمة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه، ويكون ذلك وفقاً لتقرير تعده لجنة الاستثمار ويوافق عليه مجلس الإدارة.

1 يونيو.. آخر موعد للمتخلفين عن حضور المقابلات الشخصية بالنيابة الإدارية

حددت النيابة الإدارية يوم الأربعاء الموافق 1/6/2022، موعدًا نهائيًا لمقابلات من تخلفوا عن حضور المقابلات الشخصية من خريجي دفعتي 2019 ، 2020 وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر ميدان النجدة.

مع مراعاة الالتزام بساعة الحضور وفق الموعد المحدد لكل متقدم واحضار أصل بطاقة الرقم القومي وكافة ارشادات الأمن والسلامة.

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الصحة": الأطفال الأقل من 12 عاما غير مسموح لهم بالحصول على لقاح كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤن البحث العلمى، إن الأطفال الأقل من 12 عاما غير مسموح لهم الحصول علي لقاح كورونا.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة لشؤن البحث العلمى في تصريح اليوم الأربعاء، إن الأشخاص فوق سن 12 عاما مسموح لهم بالحصول علي لقاح كورونا، وتابعت: نشجع علي اللقاح والحصول عليه فهو الوسيلة الأكثر أمانا .

ويذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 35 مليونًا و 178 ألفًا و 603 من المحصنين بالكامل حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الطيران المدنى السعودى: على المسافرين عدم وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة الموزونة أصدرت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى تعميماً جديداً إلى جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع (عبوات زمزم) داخل الأمتعة الموزونة، ونص التعميم أنه يجب على جميع الناقلات المغادرة من مطارات المملكة عدم السماح للمسافرين بوضع (عبوات زمزم) داخل أمتعتهم الموزونة، حسبما ذكرت صحيفة الرياض السعودية.



وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التى تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسئولية المترتبة على ذلك.



يذكر أنه قدمت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة في إدارة سقيا زمزم 2 مليون لتر من ماء زمزم وتوزيع حوالى مليون عبوة ماء زمزم بالمسجد الحرام ليلة ختم القرآن خلال شهر رمضان الماضى.



ومن جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة لشئون الخدمية أحمد الندوي، أنه جرى رفع أكثر من 500 طن من النفايات والمخلفات ليلة ختم القرآن الكريم، ما بين نفايات بلاستيكية وكراتين. هيئة الدواء: لدينا 170 مصنع دواء بـ 700 خط إنتاج.. و40 مصنعا تحت الإنشاء

استكمل مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" جلساته الحوارية في يومه الثاني، حيث انعقدت الجلسة الحوارية العاشرة من جلسات المؤتمر تحت عنوان "الصناعات الطبية والدوائية: التحديات والفرص"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأجانب.

في مستهل الجلسة، قال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن الصناعات الطبية والدوائية ما زالت تحتاج لجهود كبيرة لتحقيق معدلات نمو جيدة، لافتا إلى أن أهم العقبات التي تواجه هذه الصناعة هو غياب التكامل بين العاملين بها، مشيرا إلى أن مؤتمر مصر تستطيع شهد الحديث عن تحقيق معدلات نمو كبيرة في الصناعات الأخرى بخلاف الصناعات الطبية، وأن تنمية الصناعات الطبية لم تتم بالشكل المطلوب حتى الآن.

وطالب رئيس هيئة الشراء الموحد بضرورة وضع خريطة طريق يشترك فيها كل الجهات المعنية بالصناعات الطبية والدوائية، وتحدد مدى احتياجاتنا بشكل دقيق وتعمل على توفيره، وتابع: "الدولة لا تستطيع تصنيع كل شيء، ولابد من الاعتماد على القطاع الخاص لاستكمال عمليات التنمية وتحقيق المرجو في هذا القطاع، وزيادة حجم صادرتنا"، مشيرا إلى تجربة مشروع بلازما الدم الذي حققت مصر فيه نجاحا كبيرا، رغم ما واجهه من صعوبات كبيرة في البداية، لافتا إلى أن الدولة تدخلت بقوة لإنجاح هذا المشروع، وتعاقدت مع شركة عالمية متخصصة لتصنيع البلازما في مصر من خلال مصنع معتمد أوروبيا، وتستهدف التصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

قرار جمهورى بالعفو عن يحيى حسين عبد الهادى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن المهندس يحي حسين عبد الهادي.

أعلن محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى، عن خروج المهندس يحيي حسين عبد الهادي فى تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، من سجن مزرعة طرة بموجب قرار جمهوري بالعفو الرئاسي.

كان النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، قد أعلن من قبل أنه خلال الساعات القليلة القادمة ستخرج مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين.

وكشف، أن القائمة ستشمل عدد من الشباب بينهم كلا من أيمن عبد المعطي، عبد الرسول ورد، محمد رضا السيد جمعه، شريف الروبي، محمد وليد سعد، سامح سعودي".

ولفت إلى أنه سيتم خروج مجموعه أولي اليوم، ويليها قائمة آخرى الخميس القادم وهكذا علي التوالي .

وكان عضو لجنة العفو الرئاسي، أكد مسبقا أنه ستتوالى القوائم بعد ذلك، موجها الشكر للرئيس السيسي ولمؤسسة الرئاسة وكافة الجهات المعنية.

إطلاق القمر الصناعى نايل سات 301 يوم 7 أو 8 يونيو من الولايات المتحدة

أعلن أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، بدء الاستعداد لإطلاق أحدث أقمار الشركة (نايل سات 301) ليحل محل نايل سات 201 الذي ينتهي عمره الافتراضي 2028.

وقال "أنيس"، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنه تحدد يوم السابع أو الثامن من يونيو الحالي موعدًا لإطلاق القمر من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انتهاء كافة عمليات الاختبار والتشغيل، التي أعقبت نقل القمر المصري من مقر شركة تاليس بفرنسا، حيث تم تصنيعه إلى قاعدة الإطلاق "كاب كانفرال" بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس أكس العالمية.

وأضاف أن عملية تصنيع القمر استغرقت حوالي عامين ونصف، وكان مقررًا أن يتم إطلاقه في بداية العام لولا ظروف كورونا، متابعًا أن العمر الافتراضي لنايل سات 301 حوالي 15 عامًا ويزن 4.1 طن وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في القمر الحالي 201.

مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات اليمنية بعد توقف 6 سنوات

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار العاصمة اليمنية صنعاء، بعد فترة توقف دامت 6 سنوات، في إطار تنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، والتي تضمنت إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء.

وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، التي تحمل رقم IYE 600‪/1 من طراز A330/A320 قادمة من مطار صنعاء، وعلي متنها 77 راكبا، و تم استقبالهم من خلال مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم، وسط تسهيلات خاصة لاجراءات الركاب القادمين على متن الرحلة

ومن المقرر أن تقلع رحلة الخطوط الجوية اليمنية، عائدة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ظهر اليوم، الأربعاء، ومخطط أن تسير الخطوط اليمنية رحلة أسبوعيا كل أربعاء للخط صنعاء / القاهرة / صنعاء.

التعليم تتيح رابطا للتقدم للصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل بالمدارس الرسمية، موضحة أنه يمكن لولى الأمر إنشاء الحساب الموحد، وبعد الحصول على الحساب سوف يسمح له باستخدام الخدمات الإلكترونية مثل: (التقدم للصف الاول الابتدائى أو رياض الأطفال من خلال الرابط التالى.. https://prim.emis.gov.eg/.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط التقدم لرياض الأطفال والصف الاول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2022 - 2023 وفق الضوابط والخطوات التالية:

- بدأ التسجيل الإلكترونى من اليوم 1 يونيو 2022 حتى 30 يونيو 2022.

- يتم التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالى: (emis.gov.eg)

- سن التقدم للصف الأول الابتدائى لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

- سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات بكل محافظة طبقا لكثافتها وظروفها.

- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم.

- عقب إعلان نتيجة التقديم يتم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب.

- يمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر في حالة تعثره في التسجيل الالكترونى.

- في حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي عند التقديم.

- تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها.

- بالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الادارة التعليمية.

- يتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم.

- متاح لولى الأمر التقدم على أكثر من مدرسة حيث يتاح له 4 مدارس بالإدارة المتقدم عليها.