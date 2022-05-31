اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 09:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

1.3 مليار جنيه صادرات 10 شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية 2020-2021

الثلاثاء، 31 مايو 2022 08:00 ص
1.3 مليار جنيه صادرات 10 شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية 2020-2021 المحاسب عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الكيماوية ، أنه رغم تأثير جائحة كورونا، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن القابضة وشركاتها التابعة تجاوزت تلك التحديات من خلال زيادة الصادرات خلال العام المالى 2020-2021 ، مقارنة بالعام المالى السابق .
 
 
أضاف مصطفى لـ"اليوم السابع" أن الصادرات بلغت نحو 1.326 مليار جنيه العام المالى 2020-2021 بزيادة نحو 200 مليون جنيه عن صادرات العا المالى 2019-2020 ، لافتا أن شركة الصناعات الكيماوية كيما تصدرت قيمة الصادرات بنحو 928.9 مليار جنيه ، تليها شركة النصر للاسمة بقيمة 176 مليون جنيه ثم شركة الشرقية ايسترن كومبانى بنحو 75.7 مليون جنيه.
 
أشار ان صادرات مصر لصناعة الكيماويات بلغت 40.3 مليون جنيه ، وبلغت صادرات سيناء للمنجنيز نحو 57 مليون جنيه والمكس للملاحات نحو 40 مليون جنيه .
 
أوضح ان القابضة للصناعات الكيماوية التي حققت نحو 22 مليار جنيه إيرادات العام المالى الماضى ، تسعى لتعظيم الصادرات العام المقبل للمساهمة بشكل أكبر في دعم قطاع الصادرات المصرية ، من خلال فتح أسواق جديدة للشركات التابعة ، تزامنا مع زيادة الإنتاج الموجهة للتصدير؛ بما يضمن حصيلة مناسبة من العملة الصعبة ؛لدعم موارد الشركات من جانب والمساهمة في ضخ استثمارات جديدة فيها من جانب آخر.

القابضة للصناعات الكيماوية

عماد الدين مصطفى

قطاع الاعمال العام

صادرات القابضة الكيماوية

الصادرات المصرية


الموضوعات المتعلقة

القابضة الكيماوية: الأمونيا الخضراء مستقبل صناعة الأسمدة وصادراتنا 1.1 مليار جنيه

الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:00 م

شركات الأسمدة تبدأ خطوات التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.. كيما تتعاقد مع "هندسة الإسكندرية" لإحياء مشروعها القديم.. رئيس القابضة الكيماوية: النصر للأسمدة تشارك القطاع الخاص لإنتاج الأمونيا الخضراء وسماد طلخا الأحدث

الأحد، 15 مايو 2022 05:06 م

رئيس القابضة الكيماوية: تطوير مصانع "راكتا" للورق يتكلف 200 مليون دولار

الجمعة، 06 مايو 2022 01:00 ص

القابضة الكيماوية: نرحب بمشاركة القطاع الخاص لتطوير مصانع راكتا والدلتا للأسمدة

الأحد، 10 أبريل 2022 09:53 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة