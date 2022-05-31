ينطلق برعاية الرئيس السيسى.. تفاصيل مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة × 12 معلومة

كتب محمود راغب

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" لمدة يومين، بمحافظة القاهرة.

وينشر "اليوم السابع " تفاصيل المؤتمر وأهم أهدافه كما يلى :

1- يأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى

2- المؤتمر يأتى بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج

3- يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، و عدد من الشركات الأجنبية.

4- المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية

5- سيتناول عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة

6- يسعى من أهدافه لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة

7- تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.

8- المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة

9- المؤتمر يأتى تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال

10- سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة

11- تضم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد من التخصصات الصناعية المهمة

12- يبلغ عدد جلساته 12 جلسة تتناول العديد من محاور الصناعة ومجالاتها المختلفة