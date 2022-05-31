اليوم السابع
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ينطلق برعاية الرئيس السيسى.. تفاصيل مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة × 12 معلومة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:10 ص
ينطلق برعاية الرئيس السيسى.. تفاصيل مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة × 12 معلومة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج
كتب محمود راغب

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أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج،  النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" لمدة يومين،   بمحافظة القاهرة.
 
وينشر "اليوم السابع " تفاصيل المؤتمر وأهم أهدافه كما يلى : 
 
 
1-  يأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى 
 
2- المؤتمر يأتى بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج 
 
3- يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، و عدد من الشركات الأجنبية.
 
 4- المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية
 
5- سيتناول عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة
 
6- يسعى من أهدافه لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة
 
7-  تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.
 
8- المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة
 
9- المؤتمر يأتى تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال
 
 10-  سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة
 
11- تضم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد من التخصصات الصناعية المهمة
 
12-  يبلغ عدد جلساته 12 جلسة تتناول العديد من محاور الصناعة ومجالاتها المختلفة 
 
 
 

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