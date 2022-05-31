ينطلق برعاية الرئيس السيسى.. تفاصيل مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة × 12 معلومة

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" لمدة يومين، بمحافظة القاهرة.
وينشر "اليوم السابع " تفاصيل المؤتمر وأهم أهدافه كما يلى :
1- يأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى
2- المؤتمر يأتى بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج
3- يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، و عدد من الشركات الأجنبية.
4- المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية
5- سيتناول عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة
6- يسعى من أهدافه لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة
7- تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.
8- المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة
9- المؤتمر يأتى تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال
10- سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة
11- تضم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد من التخصصات الصناعية المهمة
12- يبلغ عدد جلساته 12 جلسة تتناول العديد من محاور الصناعة ومجالاتها المختلفة
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