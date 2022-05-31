هولندا: توقف إمدادات الغاز الروسى لبلادنا سيعقد ملء منشآت تخزين الغاز

كتب أحمد عرفة

حذر وزير المناخ وسياسة الطاقة الهولندي، روب جيتين، من تداعيات توقف إمدادات الغاز الروسى إلى البلاد، موضحا أن ذلك سيعقد مسألة ملء منشآت تخزين الغاز فى هولندا بحلول الشتاء.

وأضاف وزير المناخ وسياسة الطاقة الهولندى، أن قرار شركة "غازتيرا" الهولندية قد يؤدى إلى تعقيد فى سوق الغاز الدولية، مما قد يتسبب في مواجهة شركات تخزين الغاز لمشاكل فى الوفاء بالتزاماتها.

وأعرب وزير المناخ وسياسة الطاقة الهولندى، عن أمله فى أن يتم ملء مرافق التخزين فى الوقت المناسب وبكميات كافية، لافتا إلى أنه من المخطط تحقيق ذلك من خلال توريد الغاز الطبيعى المسال من دول أخرى.