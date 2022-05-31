حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا تستهدف قطاعي المال والنفط

وكالات

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا تطال قطاعات المال والنفط، فضلا عن تقديم نحو 9 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني خلال الحرب.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في القمة الـ27 والتي عقدت في بروكسل،اليوم الثلاثاء إن العقوبات تشمل إقصاء بنك "سبيربنك" -أكبر بنوك روسيا- من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، وفقا لما أوردته قناة "الحرة"الأمريكية.



وأضافت :"من الجيد أننا انتزعنا سبيربنك من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، كما سيكون هناك حظر على التأمين وإعادة التأمين على السفن الروسية من قبل الشركات الأوروبية، وعلى تقديم أى خدمات لأنشطة الأعمال الروسية، فضلا عن تعليق البث الإذاعي والتلفزيوني لثلاثة منافذ إعلامية روسية رسمية عملت على تزييف المعلومات التي شهدناها على مدى الشهور الماضية".



وأعربت فون دير لاين، عن سعادتها لتمكن قادة الاتحاد الأوروبي من الموافقة المبدئية على حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، لافتة إلى أنه بفضل ذلك سيتمكن المجلس الأوروبي من بلورة الحظر على نحو 90% من صادرات النفط الروسية بنهاية هذا العام في خطوة هامة للأمام.



وتضمنت العقوبات الجديدة فرض حظر على أكثر من ثلثي واردات دول الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بنهاية العام، ما سيشكل ضغوطا قصوي على موسكو، بينما يهيمن سبيربنك على حوالي ثلث القطاع المصرفي في البلاد، من شأن إدراجه على قائمة العقوبات أن يزيد من عزلة النظام المالي الروسي.