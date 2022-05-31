هل يوجد عذاب فى القبر؟ دار الإفتاء تجيب.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

هل يوجد عذاب فى القبر؟ ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع: "ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر أن من قتل فى يوم أحد أنهم معذبون فى القبر، كما ورد فى القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن آل فرعون فقال "أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا" ، والفاء تدل على التعقيب ومعنى الآية الكريمة أنهم بمجرد أن غرقوا بسبب تكذيبهم لنبى الله عاينوا العذاب ودخلوا النار فهذه الآية استدل بها جمهور علماء أهل السنة على وجود عذاب فى القبر".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "هذه القضية من قضايا العقائد السمعية التى لا يكفّر منكرها، لكن عقائد المسلمين وآيات القرآن وأحاديث النبى تدل على ثبوت هذا، ونحن نقرر الحق ونبين أن هناك عذاب يعذبه المذنب في قبره".