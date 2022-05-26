اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 05:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هل يجوز الدعاء بالنجاح رغم التقصير فى المذاكرة؟ شاهد دار الإفتاء

الخميس، 26 مايو 2022 04:02 م
هل يجوز الدعاء بالنجاح رغم التقصير فى المذاكرة؟ شاهد دار الإفتاء دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هل يجوز الدعاء بالنجاح رغم التقصير فى المذاكرة وهل يقبله الله سبحانه وتعالى؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وورد السؤال تزامنا مع امتحانات عدد من صفوف النقل في المحافظات. 
 
وأجاب على السؤال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "الدعاء جائز لكن الإنسان لابد أن يأخذ بالأسباب ولا يكون متواكلا فلا بد من الأخذ بالأسباب ومذاكرة الدروس والاجتهاد فالسماء لا تمطر ذهب أو فضة كما جاء عن سيدنا عمر". 
 
 
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لابد من التوكل، لكن التقصير ثم الاعتماد على الدعاء فقط غير مقبول".
 
وينشر اليوم السابع عدد من الأدعية المستحبة لـ"دعاء الامتحان" يمكن ترديدها أثناء المذاكرة وأثناء الامتحان.

دعاء الامتحان

ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين. 

دعاء عند دخول لجنة الامتحان

ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا. 

دعاء عند تعسّر الإجابة

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين. 

دعاء عند النسيان

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.
أو رد على ضالتي 

دعاء عند الانتهاء من الامتحان

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

 


دار الإفتاء

دعاء المذاكرة

دعاء الامتحان

دعاء صعوبة الامتحان

فتاوى دار الإفتاء

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء تعقد المؤتمر العالمي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف 7 يونيو المقبل

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:12 ص

دار الإفتاء توضح حكم عمل "جمعية" بمبالغ مالية شهريا.. فيديو

الخميس، 19 مايو 2022 04:32 م

هل الكلب نجس؟ وهل يجوز بيعه؟ وما حكم اقتنائه فى المنازل؟ دار الإفتاء تجيب

الخميس، 19 مايو 2022 09:00 ص

هل يجوز ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:47 م

أدعية دار الإفتاء بعد عودة صفحتها على فيس بوك: "اللهم لك الحمد"

الثلاثاء، 17 مايو 2022 02:13 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة