مكتبة الإسكندرية تتلقى إهداء نادر من طبيب فلسطينى

الإسكندرية جاكلين منير

تلقى الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إهداءً متميزًا من الدكتور عصام خضرة، وهو طبيب ومثقف من أصل فلسطيني يعيش في النمسا في الخمسين عامًا الأخيرة، وتربطه صداقة بالدكتور الفقي منذ أن كان سفيرًا لمصر لدى النمسا في تسعينيات القرن العشرين.

ويتمثل الإهداء في ثلاثة كتب موسوعية ضخمة، اثنان عن تاريخ الفن في أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين مع صور فريدة ونادرة، وكتاب ثالث من القرن الرابع عشر، ويمثل هذا الإهداء مقدمة لمجموعة كتب نادرة، لم يجد د. خضرة أكثر استحقاقًا لها من مكتبة الإسكندرية.

وقد سلمت الإهداء للدكتور مصطفى الفقي الروائية سونيا بوماد نيابة عن د. خضرة، وهي من أصل لبناني تقيم في النمسا حيث عبر الفقي عن امتنانه للإهداء القيم، وتقديره للثقة التي تحظى بها مكتبة الإسكندرية، واستقطابها أهم روائع الأدب والفن من كل الثقافات، وقالت سونيا بوماد نتمنى أن نجمع أكبر قدر ممكن من الكتب النادرة والمخطوطات القيمة لنضعها في مكتبة الإسكندرية خزانة الشرق حسب وصفها.