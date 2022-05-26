أستاذ سكريات بهارفارد: دواء جديد للسمنة يخفض الوزن بنسبة 20%

محمد شرقاوى

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بمستشفيات هارفارد الأمريكية، إن السمنة مرض ومن أهم أعراضها عدم التحكم في الشهية، لافتا إلى أن أصحاب السمنة لديهم قدر أكبرعلى تجميع الدهون، وذلك ما جعل السمنة مرتبطة بالسكر، مضيفا أن العلاج الجديد لمرضى السمنة يقضي على الجراحات بنسبة 75% وأنه يتم انطلاقه من أمريكيا ليعتمد رسميا بعد ذلك في دول العالم، ليعطي نتائج مذهلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، أنه تم اعتماد دواء حديث من هيئة الدواء والأغذية الأمريكية، لعلاج السكر ويخفض الوزن بنسبة 20%، لافتا إلى أن الدواء العادي لديه هرمون معين يفرز من الأمعاء لينبه البنكرياس لفرز الأنسولين وفي نفس الوقت يؤدى إلى خفض في الشهية، مضيفا إلى أن العلاج الجديد يحتوي على هرمونين ليكون تطوير لنفس عائلة الدواء ليعطى نتائج أكثر إيجابية فى خفض السكر والوزن.

وأوضح أنه سيتم استخدام العلاج الجديد كدواء للسمنة بنسبة 99%، لافتا إلى أن نتائج العلاج الجديد أفضل من جراحات التخسيس والأعراض الجانبية له حتى الآن غير مزعجة، مشيرا إلى أن تدرج الجرعة أحد أشكال السيطرة على الأعراض الجانبية للعلاج الجديد للسكر والسمنة، موجها نصائح للطلبة المرضى بالسكر بضرورة إجراء تحاليل دورية خلال الامتحانات ومتابعته عن قرب، فضلًا عن تناول مأكولات البروتين والسمك المدخن والبيض والفاكهة.