كيلو الفراخ بـ35 جنيها والطماطم بـ8..سعر الدواجن والخضار فى النازل بالمنوفية ..فيديو

وقال محمد فريش صاحب محل دواجن بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إن سعر كيلو الرومى الأبيض بـ55 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ65 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها، وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 34 إلى 35 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ50 جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، و"البانيه 82 جنيها.

بينما وصل سعر الطماطم بين 8 إلى 10 جنيهات مقابل 15 جنيها في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 1.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه، والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 إلى 4 جنيهات، والخيار بين 3 إلى 4 جنيهات، كما سجل سعر الفاصوليا الخضراء 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدى من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 3 إلى 4 جنيهات، والرومي الصوب 2 إلى 3 جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 4 جنيهات.