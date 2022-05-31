طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يختتمون اليوم الامتحانات بمادة الإنجليزى

كتب لؤى على

يختتم اليوم الثلاثاء 31 مايو، طلاب الشهادة الابتدائية الازهرية ، وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثانى، كما يواصل طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم والتى تختتم غدا الأربعاء.

ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانهم في مادة اللغة الإنجليزية، كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في مادتى اللغة الأجنبية والتربية الفنية

كما يؤدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، امتحاناتهم في مادة القرآن الكريم وتجويده.

وتختتم امتحانات الشهادة الإعدادية، غدا الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتختتم امتحاناتهم اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تختتم امتحانات إتمام الشهادة، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022.