اليوم السابع
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طلاب الابتدائية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان العلوم والدراسات

الإثنين، 30 مايو 2022 03:00 ص
طلاب الابتدائية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان العلوم والدراسات امتحانات الأزهر - ارشيفية
كتب ـ لؤى على

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يواصل اليوم الإثنين 30 مايو، طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية امتحانات الفضل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى امتحانات طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية.
 
ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانهم في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في مادتى اصول الدين "الورقة الاولي" التفسير والحديث ومادة العلوم.
 
كما يؤدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، امتحاناتهم في مادة أصول الدين "ورقة ثانية" التوحيد والسيرة .
 
وتختتم امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتختتم امتحاناتهم الثلاثاء 31 مايو 2022.
 
وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تختتم امتحانات إتمام الشهادة، الثلاثاء 31 مايو 2022.
 
 
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الشهادة الاعدادية

الشهادة الابتدائية


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