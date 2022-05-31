ضمن مبادرة حياة كريمة.. الصرف الصحى يدخل نجع الدار فى دشنا بقنا

قنا - صابر سعيد

قال حمادة صلاح جيلانى، رئيس قرية أبو مناع غرب، بمركز دشنا، فى قنا، إنه تابع أعمال الإنشاءات الجارية بخط طرد الصرف الصحى بنجع الدار، التابع للوحدة المحلية، والجارى إنشاؤه ضمن مشروعات "حياة كريمة".

وأوضح جيلانيى أن أعمال إنشاءات خط الطرد الخاص بالصرف الصحى، تتم بطول 160 مترًا فى عمق 2 متر، لخدمة أهالى القرية، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير المساعد، وأشرف أنور، رئيس مجلس مركز ومدينة دشنا.

وأكد رئيس الوحدة المحلية أن القرية بها العديد من مشروعات الصرف الصحى، التى قاربت على التسليم، والتى من بينها مشروع التوسع الثانى لمحطة معالجة الصرف الصحى بنجع الميات التابع لقرية أبو مناع غرب، الذى يجرى إنشاؤها أيضا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، على مساحة 60 ألف متر، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف م3/يوم، وتكلفة مالية تصل إلى 450 مليون جنيه.

وأشار جيلانى إلى أن محافظ قنا شدد فى آخر زيارة له، على مسئولى الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحى، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، موجها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمواقع المختلفة للحفاظ عليهم وحمايتهم من احتمالية التعرض للخطر أثناء العمل، مؤكدا أن جميع القرى التابعة لمركز دشنا تشهد تنفيذ مشروعات صرف صحى ضمن مبادرة حياة كريمة تخدم أكثر من 300 ألف مواطن.