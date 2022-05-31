اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة.. الصرف الصحى يدخل نجع الدار فى دشنا بقنا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:18 م
ضمن مبادرة حياة كريمة.. الصرف الصحى يدخل نجع الدار فى دشنا بقنا الصرف الصحى بقرية دشنا
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال حمادة صلاح جيلانى، رئيس قرية أبو مناع غرب، بمركز دشنا، فى قنا، إنه تابع أعمال الإنشاءات الجارية بخط طرد الصرف الصحى بنجع الدار، التابع للوحدة المحلية، والجارى إنشاؤه ضمن مشروعات "حياة كريمة".

وأوضح جيلانيى أن أعمال إنشاءات خط الطرد الخاص بالصرف الصحى، تتم بطول 160 مترًا فى عمق 2 متر، لخدمة أهالى القرية، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير المساعد، وأشرف أنور، رئيس مجلس مركز ومدينة دشنا.

وأكد رئيس الوحدة المحلية أن القرية بها العديد من مشروعات الصرف الصحى، التى قاربت على التسليم، والتى من بينها مشروع التوسع الثانى لمحطة معالجة الصرف الصحى بنجع الميات التابع لقرية أبو مناع غرب، الذى يجرى إنشاؤها أيضا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، على مساحة 60 ألف متر، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف م3/يوم، وتكلفة مالية تصل إلى 450 مليون جنيه.

وأشار جيلانى إلى أن محافظ قنا شدد فى آخر زيارة له، على مسئولى الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحى، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، موجها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمواقع المختلفة للحفاظ عليهم وحمايتهم من احتمالية التعرض للخطر أثناء العمل، مؤكدا أن جميع القرى التابعة لمركز دشنا تشهد تنفيذ مشروعات صرف صحى ضمن مبادرة حياة كريمة تخدم أكثر من 300 ألف مواطن.


حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

قرية ابومناع

محافظ قنا

اخبار محافظة قنا


الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان يُشارك بأكبر معرض متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحى فى ميونيخ

الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:13 ص

"حياة كريمة" توقد شعلة المشروعات فى أبو تشت بقنا.. تحويل القرى إلى قطع من المدن لا تختلف عنها وتزيدها فى الجمال.. وتوصيل الصرف الصحى والغاز الطبيعى للمنازل.. وإنشاء مجمعات حكومية تخدم آلاف الأهالى.. صور

السبت، 28 مايو 2022 06:00 م

انتهاء 70% من إنشاءات محطة معالجة الصرف الصحى ضمن "حياة كريمة" بأبو مناع بدشنا

السبت، 28 مايو 2022 02:39 م

التنمية المحلية توفر 99% من الأراضى المطلوبة لمشروعات "حياة كريمة".. 5028 قطعة أرض بالمحافظات لتنفيذ الخدمات.. والمواطنون يتبرعون بـ660 قطعة بقيمة 2 مليار جنيه.. والصرف الصحى فى مقدمة المشروعات

الجمعة، 27 مايو 2022 08:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة