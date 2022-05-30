إطلاق مبادرة "من أجل قرى نظيفة" بقرية أبومناع غرب قنا

قنا - صابر سعيد

أطلقت قرية أبو مناع غرب، بمركز دشنا، في قنا، برئاسة حمادة صلاح جيلاني رئيس القرية، مبادرة "من أجل قرى نظيفة"، تنفيذاً لمنظومة النظافة الجديدة، لضمان عدم انتشار القمامة في الشوارع وانتشار ظاهرة المقالب العشوائية، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير المساعد، وأشرف أنور، رئيس مجلس مركز ومدينة دشنا.

وأوضح حمادة صلاح جيلاني، رئيس قرية أبو مناع غرب، أنه تم اطلاق المبادرة، من خلال تنفيذ حملات نظافة مستمرة، بقرى الوحدة المحلية، ورفع المخلفات الموجودة بنقاط تجميعها، باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتمهيد الشوارع بالجليدر، بالإضافة إلى إزالة ورفع كافة المخلفات الصلبة، بنطاق الوحدات المحلية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أن تلك الحملات ستكون بصفة مستمرة، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع القمامة من الشوارع، وذلك من اجل خلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين، مناشداً الجميع بضرورة المساعدة في الحفاظ على المظهر الجمالي والبيئي للقرية.

وأوضح جيلاني، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات، في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للطريق العام، مشيرًا إلى استمرار تلك الحملات، في إطار خطة الوحدة المحلية ورفع شعار "من أجل قرى نظيفة"، وخالية من القمامة والتراكمات.