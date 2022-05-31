ضبط 1680 عبوة عصير ومواد مجهولة المصدر لتصنيع الأعلاف فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مديرية التموين بالشرقية من ضبط 1680 عبوة عصير وطن مواد تستخدم لتصنيع الأعلاف الحيوانية مجهوله المصدر خلال حملات تموينية بمركز منيا القمح، وذلك فى إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحال التجارية والمخابز والتجار التموينيين ومصانع الأعلاف للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأفاد، بيان صادر عن مديرية التموين بقيام قطاع تموين جنوب الشرقية بحملة تفتيشية برئاسة المهندس عاطف عراقى رئيس القطاع ومفتشى القطاع بمركز منيا القمح والقرى التابعة له، أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وجاءت على النحو التالى: محضر رقم (15583) ضد صاحب محل بقالة بقرية تلبانة لحيازته وعرضه عصير مانجو مجهول المصدر وتم التحفظ على عدد 1680 عبوة على ذمة التحقيق، ومحضر رقم (15584) جنح منيا القمح ضد المواطن مسؤول عن إدارة مصنع لتعبئة أعلاف بقرية الحوض الطويل لإستخدامه مستلزمات لإنتاج الأعلاف مجهولة المصدر وتم التحفظ على طن من مادة جلوفيد من مستلزمات إنتاج العلف، ومحضر رقم (15585) جنح منيا القمح ضد صاحب محل تموينى بقرية تلبانة لعدم الإعلان عن أسعار المقرارات التموينية ومحضر رقم (15586) جنح منيا القمح ضد صاحب محل بقالة تموينى بقرية تلبانة لعدم الإعلان عن أسعار سلع البقالة، ومحضر رقم ( 15587) جنح منيا القمح ضد المواطن تاجر تموين بقرية تلبانة لعدم ممارسة نشاط ،ومحضر رقم ( 15588) جنح منيا القمح ضد المواطن تاجر تموين بكفر عبد الله عزيزة لعدم ممارسة نشاط، ومحضر رقم (15589) جنح منيا القمح ضد المواطن تاجرة تموينية بكفر عبد الله عزيزة عدم ممارسة نشاط.

كما تم تحرير محضر حيال مخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 14 جم في الرغيف قرية كوم حلين، وتحرير محضر لمخبز بلدي ملك المواطن لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 12 جم في الرغيف قرية كفر الغنيمى، كما تم تحرير محضر لمخبز بلدى ملك المواطن لعدم نظافة المعجن وأدواته بقرية كفر الغنيم