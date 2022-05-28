ضبط 184 طن علف حيوانى مختلط بالقمح بالشرقية.. وحملة مفاجئة على مخابز أجا

المحافظات - إيمان مهنى - مرام محمد

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 184 طن علف حيواني مختلط بالقمح المحلي داخل مصانع لتصنيع الأعلاف الحيوانية بقصاصين الشرق بنطاق مركز الحسينية، ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية ومصانع الأعلاف للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين الحسينية بتشكيل حملة تموينية مكبرة حيث قامت الحملة بالتوجه إلى مصنع أعلاف حيوانية بزمام الوحدة المحلية بقصاصين الشرق حيث تم تحرير عدد 2 محضر وبيانهم كالآتي:-

محضر رقم 8970 جنح الحسينية ضد" م .إ " المدير المسؤول لمصنع أعلاف بناحية مفارق الشرطة بقصاصين الشرق لقيام صاحبه بجرش وخلط قمح محلي وتحويله لتصنيع علف حيواني ، كما تم ضبط 240 شيكارة قمح محلي خام تحت التصنيع.

ومحضر رقم 8969 جنح الحسينية ضد" هـ أ ح " مدير مسؤول لمصنع أعلاف بناحية مفارق الشرطة بقصاصين الشرق لقيام صاحبه بجرش وخلط قمح محلي لموسم 2022 م وتحويله لعلف حيواني ، بالإضافة إلى ضبط 75 شيكارة دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة محظور بيعها والإتجار فيه ليستخدم في تصنيع العلف الحيواني .

وبهذا قد وصل إجمالي المضبوطات 184 طن علف حيواني مختلط بالقمح المحلي ودقيق بلدي وقمح خام تحت التصنيع و تم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة لحين الفصل فى القضية.

وفى الدقهلية، قام حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، اليوم بحملة مفاجئة على مخابز مركز أجا، للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للشروط والمواصفات والوزن القانوني بمرافقة لجنة من التموين والصحة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وشهدت الحملة المرور على عدد كبير من مخابز مدينة أجا ومخابز قرية منية سمنود ومنشأة عبد النبي وكفر الشراقوة التابعة للوحدة المحلية في كفر عوض، بنطاق المركز، بحضور كل من، يحى محمد السيد مدير إدارة تموين بأجا، ومصطفى عوض مفتش بإدارة تموين بأجا، ووائل الطنطاوي بإدارة تموين اجا، ومحمد حسن مفتش بمكتب الأغذية بالإدارة الصحية بأجا، وسعد عبدالله مدير إدارة العلاقات العامة برئاسة المركز.

وأسفرت جهود الحملة، عن تحرير 27 محضر متنوع، حيث تم تحرير 3 محاضر تصرف غير قانونى فى عدد 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو، و4 محاضر نقص موازين، و8 محاضر نظافة، و12 محضر عدم وجود شهادات صحية، فضلا عن تحرير مذكرتين غلق لمخبزين لنقص في الاشتراطات ووجود خطر داهم مخالف.

وأشار حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، إلى استمرار هذه الحملات التموينية مع مديرتي التموين والصحة بالمحافظة، من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين فى الحصول على خبز مدعم مطابق للمواصفات والوزن القانوني، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات.