ضبط عامل بمحطة سكك حديد سوهاج بحوزته 3 قطع حشيش بقصد التعاطى

سوهاج محمود مقبول

تمكن الخدمات الأمنية بمحطة سكك حديد سوهاج، برئاسة العميد محمد علام، مأمور شرطة سكك حديد سوهاج، من ضبط عاطل وبحوزته 3 قطع من مخدر الحشيش بقصد التعاطى تحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من شرطة السكة الحديد يفيد بضبط عامل وبحوزته بعض من قطع المواد المخدرة.

بالفحص تبين من خلال التحريات بتمكن الخدمات الأمنية المعينه علي محطة سكة حديد سوهاج، من ضبط المدعو عز الدين ص خ م 30 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل أثناء تواجده بالمحطة وبحوزته عدد"3" قطع الحشيش المخدر تزن حوالي "15" جرام.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التى تولت التحقيق.