صحيفة كويتية تبرز اهتمام الرئيس السيسي بتطوير التعاون مع تجمع "فيشجراد"

وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان "السيسي: الأزمة "الأوكرانية" تهدد الأمن الغذائي العالمي" أن الرئيس السيسى، أعرب عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع بولندا في إطار تجمع دول "فيشجراد"، والذي يضم إلى جانب بولندا كلا من التشيك والمجر وسلوفاكيا، وذلك لتعزيز أطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمي الهام، نظرا لأنه يتضمن دولا صديقة، ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر، لاسيما في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء القدرات.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البولندي، إن المباحثات تناولت الأزمة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره وتهدد الأمن الغذائي لمختلف دول العالم، حيث تم الاستماع لوجهة النظر البولندية، إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قال إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بزيارة الرئيس البولندي إلى القاهرة، والتي تكتسب أهمية خاصة، كونها أول زيارة رئاسية بين الجانبين، رغم امتداد العلاقات الديبلوماسية المشتركة عبر قرن من الزمان، مؤكدا أن الزيارة في هذا التوقيت الحيوي تعكس مدى الأهمية التي يوليها الطرفان للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا.