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شارل ميشيل يعلن اتفاقا بشأن حظر تصدير النفط الروسى للاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:10 ص
شارل ميشيل يعلن اتفاقا بشأن حظر تصدير النفط الروسى للاتحاد الأوروبى شارل ميشيل
كتب أحمد عرفة

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أعلن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي عن اتفاقا بشأن حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي، أنه تم الاتفاق على حظر صادرات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع رئيس المجلس الأوروبي: الاتفاق يغطي على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا.

وفى وقت سابق قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى آخر تحديثاته والتى أصدرها اليوم الاثنين، فى جنيف عن أعداد الضحايا المدنيين فى مختلف مناطق أوكرانيا وذلك منذ بداية الهجوم العسكرى الروسى فى 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس الأحد أن العدد بلغ 8900 ضحية مدنية بينهم 4074 قتيلا و 4826 مصابا.

 

لفت التحديث إلى أن عدد القتلى من المدنيين فى منطقة دونيتسك ولوهانسك بلغ حتى الآن 2307 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 2730 شخصا، مشيرا إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الاوكرانية شهدت مقتل 2171 مدنيا بينما بلغ عدد المصابين 2161 شخصا

 

ولفت التحديث الاممى الى ان عدد القتلى المدنيين فى الاراضى التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لروسيا بلغ حتى الان 136 شخصا فى الوقت الذى بلغ عدد الجرحى 569 شخصا .

 

 


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