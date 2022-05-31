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سوليفان يُجدد دعم واشنطن لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:10 ص
سوليفان يُجدد دعم واشنطن لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سوليفان
كتب أحمد عرفة

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جدد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكي، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يخطط لإرسال أي صواريخ إلى أوكرانيا يمكن أن تصل إلى الأراضي الروسية.

وقال الرئيس الأمريكي -في تصريحات من البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن إذا كان يخطط لإرسال صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية الاثنين- "لن أرسل أي شيء يمكن أن يطلق إلى روسيا."

كانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن إدارة الرئيس بايدن تجهز لإرسال أنظمة صواريخ متقدمة طويلة المدى إلى كييف، ولكن الرئيس الأمريكي نفى هذه التقارير اليوم.


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