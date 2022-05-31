اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:01 م
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سقوط طفل داخل بئر أسانسير بطنطا والإنقاذ البرى يصل لإخراجه.. صور

الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:16 م
سقوط طفل داخل بئر أسانسير بطنطا والإنقاذ البرى يصل لإخراجه.. صور صورة من الحادث
الغربية - مصطفى عادل

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سقط منذ قليل طفل صغير داخل بئر أسانسير بمنطقة العجيزي أول طنطا، وتم الدفع بقوات الانقاذ البرى لإخراجه.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط طفل صغير داخل بئر أسانسير بمنطقة مساكن الشباب بالعجيزى.

 

انتقلت سيارة إسعاف وشرطة النجدة والإنقاذ البرى، وتبين سقوط الطفل فى بئر الأسانسير وجارى استخراج الطفل لبيان ما إذا كان توفى من عدمه.

 

سقوط طفل داخل اسانسير بالغربية (2)
سقوط طفل داخل اسانسير بالغربية 

 

سقوط طفل داخل اسانسير بالغربية (3)
سقوط طفل داخل اسانسير بالغربية (3)

 

سقوط طفل داخل اسانسير بالغربية (1)
سقوط طفل داخل اسانسير بالغربية (1)

 


مدير امن الغربية

طنطا

سقوط طفل داخل بئر اسانسير بطنطا

محافظة الغربية


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