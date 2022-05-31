سقوط طفل داخل بئر أسانسير بطنطا والإنقاذ البرى يصل لإخراجه.. صور

الغربية - مصطفى عادل

سقط منذ قليل طفل صغير داخل بئر أسانسير بمنطقة العجيزي أول طنطا، وتم الدفع بقوات الانقاذ البرى لإخراجه.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط طفل صغير داخل بئر أسانسير بمنطقة مساكن الشباب بالعجيزى.

انتقلت سيارة إسعاف وشرطة النجدة والإنقاذ البرى، وتبين سقوط الطفل فى بئر الأسانسير وجارى استخراج الطفل لبيان ما إذا كان توفى من عدمه.



سقوط طفل داخل اسانسير بالغربية



سقوط طفل داخل اسانسير بالغربية (3)