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رئيس الوزراء يترأس اجتماع المحافظين من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:37 م
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المحافظين من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الوزراء اليوم في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع… بالصناعة" فى نسخته السادسة، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مداخلات إحدى الجلسات بالمؤتمر، حيث توجه بالشكر للحضور على المداخلات القيمة التي طرحوها على المنصة، مسلطاً الضوء على ما تم ذكره من استهداف الدولة "تعميق الصناعة الوطنية" وليس "احلال الواردات"، موضحاً أن تطور الصناعة وزيادة الإنتاج في كافة أنحاء العالم يرتبط بجلب مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الخارج، فلا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء.

مجلس المحافظين

العاصمة الادارية

مصطفي مدبولي

اليوم السابع بلس


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