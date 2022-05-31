رئيس الوزراء الإيطالى: إجراء مباحثات مع بوتين ضرورية لحل مشكلة الأمن الغذائى

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجي، أن إجراء مباحثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ضرورى لحل مشكلة الأمن الغذائى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالى أن المناقشة مع فلاديمير بوتين ضرورية لحل مشكلة الحبوب والأمن الغذائى، موضحا أن خطر وقوع كارثة غذائية حقيقى إذا لم يتم إيجاد حل.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه لا يخطط لإرسال أى صواريخ إلى أوكرانيا يمكن أن تصل إلى الأراضى الروسية.

وقال الرئيس الأمريكى -فى تصريحات من البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن إذا كان يخطط لإرسال صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا أوردتها قناة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين- "لن أرسل أى شيء يمكن أن يطلق إلى روسيا."

كانت تقارير إعلامية قد أفادت فى وقت سابق بأن إدارة الرئيس بايدن تجهز لإرسال أنظمة صواريخ متقدمة طويلة المدى إلى كييف، ولكن الرئيس الأمريكى نفى هذه التقارير اليوم.