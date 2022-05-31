دورة حرفية فى مجال "صناعة الفخار" لدعم الشباب بمحافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أقامت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة فى محافظة الأقصر، فعاليات دورة تدريبية حرفية متقدمة فى مجال "صناعة الفخار"، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح محمد رشوان مدير عام المديرية.

ومن جانبه يقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة فى محافظة الأقصر، أنه تم تنظيم فعاليات الدورة في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب، وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم على الخروج لسوق العمل، وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب.

وتمت إقامة فعاليات الدورة الحرفية فى مقر مركز شباب الزينية بحرى التابع لإدارة شباب الزينية، وذلك بقيادة محمد فتحى مدير إدارة شباب الزينية، وذلك ضمن خطة الدورات المهنية والحرفية لإدارة المشروعات وتدريب الشباب للعام المالى 2021/2022، وتم تسلم شهادات تقدير للمتدربين في صناعة الفخار، وذلك تحت إشراف صفية علي مشرف المشروع، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية، وفتحى خير وكيل المديرية للشباب.

وفى نفس السياق شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لصقل مشرفي الشعب البرلمانية بمراكز الشباب والإدارات الفرعية، وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على رفع كفاءة العاملين والمشرفين.

وفي هذا الصدد نظمت الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، الدورة التدريبية لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، حيث تهدف الدورة إلى إكساب مشرفي البرلمان مهارات حياتية وبرلمانية تساهم في رفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية، وذلك لمسايرة خطة التطوير التي تشهدها الدولة في التقدم التكنولوجي، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وعبدالرحيم محمد جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.



دورة حرفية فى مجال صناعة الفخار لدعم شباب الأقصر (1)



دورة حرفية فى مجال صناعة الفخار لدعم شباب الأقصر (2)



دورة حرفية فى مجال صناعة الفخار لدعم شباب الأقصر (3)



دورة حرفية فى مجال صناعة الفخار لدعم شباب الأقصر (4)



دورة حرفية فى مجال صناعة الفخار لدعم شباب الأقصر (5)



دورة حرفية فى مجال صناعة الفخار لدعم شباب الأقصر (6)